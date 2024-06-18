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В Уфе спасатели подвели итоги 80-го дня поисков пропавшего без вести подростка

В Уфе спасатели подвели итоги 80-го дня поисков пропавшего без вести подростка.

Источник: Башинформ

В Уфе спасатели, правоохранители и добровольцы продолжают поиски пропавшего 30 марта 14-летнего Дамира Адигамова. В пресс-службе управления гражданской защиты города подвели итоги 80-го поискового дня. Накануне спасатели УГЗ Уфы и ЦПСО АСС госкомитета РБ по ЧС обследовали на плавсредствах 111 км акватории и береговой линии реки Белой. Пока результатов нет.