В Уфе спасатели подвели итоги 80-го дня поисков пропавшего без вести подростка.

В Уфе спасатели, правоохранители и добровольцы продолжают поиски пропавшего 30 марта 14-летнего Дамира Адигамова. В пресс-службе управления гражданской защиты города подвели итоги 80-го поискового дня. Накануне спасатели УГЗ Уфы и ЦПСО АСС госкомитета РБ по ЧС обследовали на плавсредствах 111 км акватории и береговой линии реки Белой. Пока результатов нет.