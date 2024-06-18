«В месяц должна банку 65 тысяч»: учитель из Иркутска влезла в миллионные кредиты ради «богача» Николая из Испании

— Я подумала, что возможно риски стоят того. Сразу же после перевода я увидела эти деньги на балансе кошелька. Так все и закрутилось. Мы начали общаться с куратором, осуществляли операции. Могли, как переписываться, так и созваниваться. На связи со мной также оставался и Николай. Они оба поддерживали, хвалили, что у меня здорово получается играть на бирже. За три дня я вышла в «плюс» на 5000 рублей! Конечно, меня это раззадоривало еще сильнее!