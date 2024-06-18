«В месяц должна банку 65 тысяч»: учитель из Иркутска влезла в миллионные кредиты ради «богача» Николая из Испании

Когда жительнице Иркутска Марии Сафроновой (имя изменено — прим. Ред.) исполнилось 30 лет, она решила: хватит быть в одиночестве, пора найти вторую половинку, завести семью. Искать любовь женщина решила на одном из популярных сайтов знакомств. Разместила свое лучшее в фото в профиле, заполнила анкету, а через несколько часов уже получила заветное сообщение от незнакомца, Николая. Мария внимательно изучила его профиль: мужчина приятной внешности, живет в Испании и, судя по всему, имеет хороший доход. При этом в сообщениях галантен и вежлив.
«Вот он!» — решила она…
Сибирячка даже не поняла, как попалась в любовную ловушку и потеряла 3 миллиона рублей! Подробности — в материале КП-Иркутск.
Я тоже хочу красиво жить!"
Все произошло в середине апреля этого года. С первых сообщений Николай начал одаривать свою собеседницу комплиментами, интересовался ее самочувствием и настроением, проявлял интерес.
— Он понравился мне внешне. Мы общались около двух недель практически без перерыва. Обсуждали все на свете: кино, музыку, путешествия. Мне так не хватало этого в реальности от мужчин!
В ходе беседы Мария узнала, что Николай русский, ему 33 года, он живет в Испании, часто путешествует и занимается перепродажей криптовалюты.
— Он постоянно упоминал, что у него пассивный доход, благодаря которому он может себе позволить отдыхать в дорогих отелях, ездить на автомобилях премиум-класса, обедать в ресторанах. Упомянул как бы невзначай, что и я могу попробовать зарабатывать также.
Фотографии с морских берегов и под пальмами — тому подтверждение. Мария разглядывала снимки мужчины и ненароком ловила себя на мысли: «Хочу также!». Через пару недель сибирячка попросила Николая поделиться секретом.
— Он скинул мне ссылку на иностранное приложение. Пояснил, что ничего бояться не нужно. У меня, как и у него, будет куратор, который поможет разобраться в работе рынка криптовалюты за определенный процент. Я должна буду покупать криптовалюту, а затем перепродавать ее. Разница в стоимости как раз и является доходом.
Мария прошла регистрацию. Через некоторое время действительно с ней связался мужчина, который представился куратором. Его звали Владимир. Он объяснил, что для того, чтобы начать зарабатывать, женщина должна положить на счет небольшую сумму для покупки криптовалюты. Также мужчина подиктовал иностранный номер телефона, к которому был привязан электронный кошелек. Мария перевела на него 20 000 рублей.
— Я подумала, что возможно риски стоят того. Сразу же после перевода я увидела эти деньги на балансе кошелька. Так все и закрутилось. Мы начали общаться с куратором, осуществляли операции. Могли, как переписываться, так и созваниваться. На связи со мной также оставался и Николай. Они оба поддерживали, хвалили, что у меня здорово получается играть на бирже. За три дня я вышла в «плюс» на 5000 рублей! Конечно, меня это раззадоривало еще сильнее!
Взяла кредит на 3 миллиона рублей
Мария занималась перепродажей криптовалюты прямо из мобильного приложения в свободное от работы время. Женщина трудится учителем в одной из школ Иркутска. О своем «заработке» подругам сибирячка не распространялась. Ограничивалась лишь информацией о том, что познакомилась в сети с интересным мужчиной.
А Николай и Владимир тем временем советовали Марии положить в кошелек больше денег. Мол, чем больше сумма на счете, тем выше буду проценты с продаж. Но только накоплений у сибирячки больше не было. Поэтому она решилась оформить кредит на 2 миллиона рублей.
— Сумма дохода выросла до 3 миллионов рублей. Тогда я предложила куратору вывести средства, но куратор и Николай заверили меня, что сумма еще не достигла максимума. Использовали какие-то сложные термины. В общем, убедили, что нужно добавить еще 1,5 миллиона рублей, сумма дохода увеличится в полтора-два раза и якобы тогда у меня все получится.
Мария вновь обратилась в банк и перечислила средства на тот же счет. Однако после этого на сообщения сибирячки уже никто не отвечал. А зайдя в кошелек, женщина обнаружила, что он полностью пустой…
65 тысяч на платеж по кредитам
Мария обратилась в полицию и сообщила, что стала жертвой мошенников.
В настоящий момент заведено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Ленинского района Иркутской области. Следователи принимают меры по установлению собственников счетов, куда были переведены средства, чтобы в дальнейшем пострадавшая могла подать судебный иск о возврате потерянных денег.
— Это довольно распространенная схема. Мошенники заманивают людей, вытягивают из них крупные суммы денег под видом биржевой торговли. Обещают высокие доходы и ставки в короткие сроки, — рассказывает заместитель прокурора Ленинского района Иркутска Андрей Пермяков. Сайт знакомств — это один из способов поиска будущих жертв. Нужно быть всегда внимательными и аккуратными. Сейчас в сети много предложений о инвестировании денежных средств для торговли на криптобирже и других высоко рискованных сайтах.
В настоящий момент аккаунты Николая и куратора удалены, а их телефоны отключены. Марии же ничего не остается, как оплачивать платежи по кредитам.
— Ежемесячно я должна банку 65 тысяч рублей. После того, как я поняла, что это обман, мне пришлось обо всем рассказать маме, признаться в случившемся. Я переехала из съемной квартиры к ней, так как мне не хватает денег для оплаты аренды. А вот друзьям и коллегам признаться стыдно. Взяла себе дополнительную подработку, чтобы было чем платить по кредитам. Хорошо, что сейчас лето и есть возможность помогать студентам с курсовыми и дипломами. Маме-пенсионеру тоже пришлось выйти на работу, чтобы помогать мне.
Мария признается, что думала над тем, чтобы подать документы для объявления себя банкротом. Однако понимает, что шансов у нее мало, поскольку она лично обращалась в банк с заявкой на займы без какого-либо принуждения.
— Конечно, виню только себя во всей этой ситуации. Какие выводы сделала? Во-первых, проверять информацию и не доверять малознакомым людям. А во-вторых, не заниматься тем, чем не умеешь!