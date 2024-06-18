Три могилы участников СВО сгорели в Красноярском крае

«Я тоже не верю, что у нас в городе живут люди, способные специально поджечь могилу ветерана СВО. Поговорил с подъехавшей мамой одного из бойцов, она была утром на могиле сына, она говорит, что стоявшую на могиле лампадку не зажигала», — сообщает мэр Терентьев.