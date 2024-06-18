Три могилы участников СВО сгорели в Красноярском крае

В Зеленогорске Красноярского края сгорели три могилы участников специальной военной операции. Пожар произошёл 15 июня, сообщает мэр города Вадим Терентьев.
Мэр отметил, что бойцов похоронили около месяца назад. Рядом с крестами было много венков, а также стояли свечи, одна из которых могла стать причиной пожара.
«Я тоже не верю, что у нас в городе живут люди, способные специально поджечь могилу ветерана СВО. Поговорил с подъехавшей мамой одного из бойцов, она была утром на могиле сына, она говорит, что стоявшую на могиле лампадку не зажигала», — сообщает мэр Терентьев.
Сейчас специалисты МЧС устанавливают точную причину пожара. Глава города также попросил сообщить пожарным, если кому-нибудь известны обстоятельства происшествия.