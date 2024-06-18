Во Владивостоке избрали меру пресечения мигрантам-насильникам: что им грозит

«15 июня 2024 года по версии следствия обвиняемые напали на прохожую — сотрудницу одного из кафе в бухте Лазурной во Владивостоке, совершив в отношении нее преступление против половой неприкосновенности», — сообщали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Известно, что пострадавшая приехала в Приморье на заработки из Алтайского края.
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении обвиняемых продолжается, им грозит лишение свободы до 10 лет.
Также правоохранители проверяют законность пребывания мигрантов в России.
Напомним, пострадавшая 21-летняя девушка рассказала ужасающие подробности изнасилования. По ее словам, все происходило в течение четырех часов. В настоящее время у нее диагностированы серьезные травмы детородных органов.