Во Владивостоке избрали меру пресечения мигрантам-насильникам: что им грозит

«15 июня 2024 года по версии следствия обвиняемые напали на прохожую — сотрудницу одного из кафе в бухте Лазурной во Владивостоке, совершив в отношении нее преступление против половой неприкосновенности», — сообщали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.