В Башкирии возбудили два дела после избиения подростками двух мужчин

Бирский межрайонный следственный отдел возбудил два уголовных дела по статье грабеж после избиения подростками 14 и 17 лет двух мужчин.
Как сообщили в следкоме Башкирии, в Благовещенске вечером двое несовершеннолетних местных жителей поочередно напали на 70-летнего пенсионера и 33-летнего мужчину. Они избили их и похитили телефоны. После этого подростки скрылись. По горячим следам нападавших задержали сотрудники полиции.
«С ними проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — прокомментировали в следственном комитете.