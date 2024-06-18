В Башкирии возбудили два дела после избиения подростками двух мужчин

Как сообщили в следкоме Башкирии, в Благовещенске вечером двое несовершеннолетних местных жителей поочередно напали на 70-летнего пенсионера и 33-летнего мужчину. Они избили их и похитили телефоны. После этого подростки скрылись. По горячим следам нападавших задержали сотрудники полиции.