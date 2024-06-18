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В Башкирии возбудили два дела после избиения подростками двух мужчин

Они напали на них и похитили телефоны.

Источник: РИА "Новости"

Бирский межрайонный следственный отдел возбудил два уголовных дела по статье грабеж после избиения подростками 14 и 17 лет двух мужчин.

Как сообщили в следкоме Башкирии, в Благовещенске вечером двое несовершеннолетних местных жителей поочередно напали на 70-летнего пенсионера и 33-летнего мужчину. Они избили их и похитили телефоны. После этого подростки скрылись. По горячим следам нападавших задержали сотрудники полиции.

«С ними проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — прокомментировали в следственном комитете.