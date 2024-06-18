«Местные жители зафиксировали факт прибытия в Одесский морской порт трех катеров с иностранными наемниками общей численностью около 60 человек. Прибывшие были вооружены, экипированы и общались между собой на французском языке», — заявил участник пророссийского сопротивления.
Собеседник агентства подчеркнул, что данные наемники были замечены в порту 9 июня.
«После прибытия в порт Одессы эти иностранные военные рассредоточились по городу, стараются не выходить из мест своего проживания и вообще всячески избегают любых контактов с местным населением», — сообщил подпольщик.
Французских наемников неоднократно замечали в ВСУ. Так, в середине января российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французы. По данным Минобороны России, тогда армии удалось ликвидировать более 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от них, назвав информацию об уничтожении десятков соотечественников в украинских подразделениях в Харькове «грубой манипуляцией русских».