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В порт Одессы прибыли около 60 наемников, сообщило подполье

ГЕНИЧЕСК, 18 июн — РИА Новости. В порт Одессы прибыли около 60 наемников, говорящих на французском языке, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.

Источник: Reuters

«Местные жители зафиксировали факт прибытия в Одесский морской порт трех катеров с иностранными наемниками общей численностью около 60 человек. Прибывшие были вооружены, экипированы и общались между собой на французском языке», — заявил участник пророссийского сопротивления.

Собеседник агентства подчеркнул, что данные наемники были замечены в порту 9 июня.

«После прибытия в порт Одессы эти иностранные военные рассредоточились по городу, стараются не выходить из мест своего проживания и вообще всячески избегают любых контактов с местным населением», — сообщил подпольщик.

Французских наемников неоднократно замечали в ВСУ. Так, в середине января российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французы. По данным Минобороны России, тогда армии удалось ликвидировать более 60 боевиков.

МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от них, назвав информацию об уничтожении десятков соотечественников в украинских подразделениях в Харькове «грубой манипуляцией русских».