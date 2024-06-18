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В пиццериях Воронежа задержали незаконных поваров-мигрантов

В Коминтерновском и Ленинском районах Воронежа проверили две популярные сети пиццерий на миграционное законодательство.

Источник: ГУ МВД России по Воронежской области

Среди поваров было выявлено 6 человек из Туркменистана, которые не имели разрешительные документы на трудовую деятельность в России. Некоторые из иностранных граждан незаконно проживали в РФ.

Сотрудники УВМ ГУ МВД при поддержке сотрудников УФСБ и бойцов Росгвардии задержали иностранных граждан и завели на них 18 административных дел, которые касались в том числе незаконного въезда и нахождения в пределах РФ, а также нарушения пребывания в России и неуплаты штрафов. Полиция также проверит работодателей.

Материала дела были направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.