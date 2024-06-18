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Школьница пострадала в ДТП во Владивостоке, водитель скрылся

Сейчас поисками виновника аварии занимается полиция.

Источник: ГУ МВД

ГАИ Владивостока расследует ДТП с участием ребёнка. Водитель сбил десятилетнюю девочку и скрылся, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Предварительно установлено, что неопознанный автомобиль двигался по направлению к дому № 20 по улице Горшкова и наехал на пешехода, переходившего дорогу справа налево в направлении движения транспорта. Им оказалась несовершеннолетняя девочка.

«В результате автоаварии 10-летний ребенок получил травму. Пострадавшую госпитализировали с переломами», — сообщили в полиции.

Водитель скрылся с места происшествия, сейчас его поисками занимается полиция. В связи с инцидентом возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ. Назначены необходимые экспертизы, устанавливается степень тяжести травм пострадавшей.

Напомним, в начале июня во Владивостоке около дома № 23 на улице Добровольского неустановленный водитель, двигаясь от улицы Космонавтов к Сахалинской, сбил переходившего дорогу десятилетнего мальчика и скрылся. Ранее на улице Кирова водитель сбил несовершеннолетнего и покинул место происшествия, не предоставив помощь пострадавшему.