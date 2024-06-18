Школьница пострадала в ДТП во Владивостоке, водитель скрылся

Напомним, в начале июня во Владивостоке около дома № 23 на улице Добровольского неустановленный водитель, двигаясь от улицы Космонавтов к Сахалинской, сбил переходившего дорогу десятилетнего мальчика и скрылся. Ранее на улице Кирова водитель сбил несовершеннолетнего и покинул место происшествия, не предоставив помощь пострадавшему.



