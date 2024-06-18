Школьница пострадала в ДТП во Владивостоке, водитель скрылся

ГАИ Владивостока расследует ДТП с участием ребёнка. Водитель сбил десятилетнюю девочку и скрылся, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Предварительно установлено, что неопознанный автомобиль двигался по направлению к дому № 20 по улице Горшкова и наехал на пешехода, переходившего дорогу справа налево в направлении движения транспорта. Им оказалась несовершеннолетняя девочка.
«В результате автоаварии 10-летний ребенок получил травму. Пострадавшую госпитализировали с переломами», — сообщили в полиции.
Напомним, в начале июня во Владивостоке около дома № 23 на улице Добровольского неустановленный водитель, двигаясь от улицы Космонавтов к Сахалинской, сбил переходившего дорогу десятилетнего мальчика и скрылся. Ранее на улице Кирова водитель сбил несовершеннолетнего и покинул место происшествия, не предоставив помощь пострадавшему.