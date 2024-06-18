Житель Иркутской области подрался в отделении полиции Забайкалья

Житель Иркутской области, так увлекся поездкой в другой регион, что, находясь под градусом, решил помериться силами с правоохранителями. Драка между мужчиной и оперативниками произошла 17 июня в отделе города Читы. Пьяного дебошира привезли в участок из гостиницы. Об этом сообщает МК «Чита» со ссылкой на краевое управление Росгвардии.
— Экипаж вневедомственной охраны на минувших выходных прибыл в гостиницу в Центральном районе города по сигналу тревожной кнопки. Администратор рассказала, что пьяный 30-летний постоялец ведет себя агрессивно, кричит и нецензурно выражается, — пишет СМИ.
Когда росгвардейцы прибыли на место, хулиган проявил агрессию и не соблюдал закон и порядок. После того как его задержали, он атаковал одного из представителей закона, нанеся удар по лицу. Теперь решается вопрос о заведение уголовного дела.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура Иркутской области поставила на контроль расследование смерти 33-летней жительницы областного центра, после пластической операции.