Житель Иркутской области подрался в отделении полиции Забайкалья

Житель Иркутской области, так увлекся поездкой в другой регион, что, находясь под градусом, решил помериться силами с правоохранителями. Драка между мужчиной и оперативниками произошла 17 июня в отделе города Читы. Пьяного дебошира привезли в участок из гостиницы. Об этом сообщает МК «Чита» со ссылкой на краевое управление Росгвардии.