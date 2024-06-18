«Не виноватая я»: в Усть-Куте будут судить наркобароншу, которая таковой себя не признает

«В 2023 году обвиняемая хранила по месту своего жительства наркотическое средство синтетического происхождения в особо крупном размере массой более 220 грамм, расфасованное в 118 пакетиков и приготовленное для последующей реализации», — рассказали в надзорном ведомстве, отметив, что «работала» женщина не одна, но подельников так и не назвала.