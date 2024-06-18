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«Не виноватая я»: в Усть-Куте будут судить наркобароншу, которая таковой себя не признает

В суд Усть-Кута на рассмотрение поступило уголовное дело, фигуранткой по которому проходит местная жительница, занимавшаяся «незаконным оборотом наркотических средств», сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Прокуратура Иркутской области

Как рассказали в прокуратуре Иркутской области, 37-летняя женщина обвиняется по статьям о незаконных приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта, и о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

«В 2023 году обвиняемая хранила по месту своего жительства наркотическое средство синтетического происхождения в особо крупном размере массой более 220 грамм, расфасованное в 118 пакетиков и приготовленное для последующей реализации», — рассказали в надзорном ведомстве, отметив, что «работала» женщина не одна, но подельников так и не назвала.

Преступная группа, как выяснилось во время следствия, планировала торговать наркотой в Усть-Куте и Усть-Кутском районе через так называемые закладки.

«В ходе обыска по месту жительства обвиняемой были изъяты наркотики, в том числе в объеме 0,7 грамм, которые она хранила для личного потребления. В ходе расследования жительница Усть-Кута свою вину не признала», — говорят в прокуратуре.