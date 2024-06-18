Представитель защиты назвал сроки передачи в суд дела о теракте в «Крокусе»

«Следственные действия по этому делу в ближайшее врем будут завершены, после чего материалы дела будут переданы сторонам для рассмотрения. Как ожидается, не позднее августа нынешнего года дело передадут в суд для рассмотрения. Вероятнее всего, это будет Второй западный окружной военный суд», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности будут выделены в отдельное производство и рассмотрены отдельно.
Теракт в «Крокусе»
Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным, число жертв теракта достигло 144, пострадал 551 человек. К утру 23 марта в Брянской области были задержаны четверо исполнителей теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, которые направлялись к украинской границе. Позже были задержаны и отправлены под стражу предполагаемые пособники нападавших.
Всего по уголовному делу о нападении на концертный зал в качестве обвиняемых привлечены 20 лиц, в отношении 18 судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 2 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
После атаки на «Крокус» возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности терроистической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, следователи обвиняют фигурантов в участии в деятельности запрещенной организации «Вилаят Хорасан» (является частью террористической организации «Исламское государство», также запрещенной в РФ).
Также в одно производство с указанными выше делами объединено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).
Кроме того, вскоре после теракта было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). По ней предъявили обвинение начальнику пожарной охраны «Крокуса» и ответственному за противопожарную безопасность этого объекта.