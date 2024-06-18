Представитель защиты назвал сроки передачи в суд дела о теракте в «Крокусе»

«Следственные действия по этому делу в ближайшее врем будут завершены, после чего материалы дела будут переданы сторонам для рассмотрения. Как ожидается, не позднее августа нынешнего года дело передадут в суд для рассмотрения. Вероятнее всего, это будет Второй западный окружной военный суд», — сообщил собеседник агентства.