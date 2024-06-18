Глубина 7−8 сантиметров: в Новосибирске после ливня затопило гаражи

По словам новосибирца, сегодня утром, 18 июня, он решил заехать в гараж и наткнулся на неприятную картину — весь проход между гаражами оказался затоплен водой после мощного ливня. Поясним, что речь идет о подземных гаражах, которые располагаются на улице Кропоткина.
— Гаражи фактически подземные — над нами есть один этаж, а под нами еще овощехранилище. Видимо тут нет ливневой канализации, поэтому и затопило. Глубина сейчас примерно 7−8 сантиметров. С начала лета топит уже третий раз. В этот раз еще повезло — вода не затекла в сам гараж, а осталась только в проходе. До этого вода попадала прямо в гараж — приходилось его высушивать, — рассказал «Прецеденту» Максим.
Напомним, что Новосибирск сегодня утром накрыл мощный ливень с громом и грозой. В некоторых районах выпал град.
Согласно прогнозу погодного сервиса «Gismeteo», дождь в Новосибирске будет периодически идти до 16:00. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +18 до +22 градусов по Цельсию. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области после грозы без света остались 12 поселков.
Егор САФРОНОВ.