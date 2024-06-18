Глубина 7−8 сантиметров: в Новосибирске после ливня затопило гаражи

— Гаражи фактически подземные — над нами есть один этаж, а под нами еще овощехранилище. Видимо тут нет ливневой канализации, поэтому и затопило. Глубина сейчас примерно 7−8 сантиметров. С начала лета топит уже третий раз. В этот раз еще повезло — вода не затекла в сам гараж, а осталась только в проходе. До этого вода попадала прямо в гараж — приходилось его высушивать, — рассказал «Прецеденту» Максим.