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Глубина 7−8 сантиметров: в Новосибирске после ливня затопило гаражи

В Новосибирске после мощного ливня затопило подземные гаражи. Об этом «Прецеденту» рассказал местный житель Максим В.

Источник: Прецедент

По словам новосибирца, сегодня утром, 18 июня, он решил заехать в гараж и наткнулся на неприятную картину — весь проход между гаражами оказался затоплен водой после мощного ливня. Поясним, что речь идет о подземных гаражах, которые располагаются на улице Кропоткина.

— Гаражи фактически подземные — над нами есть один этаж, а под нами еще овощехранилище. Видимо тут нет ливневой канализации, поэтому и затопило. Глубина сейчас примерно 7−8 сантиметров. С начала лета топит уже третий раз. В этот раз еще повезло — вода не затекла в сам гараж, а осталась только в проходе. До этого вода попадала прямо в гараж — приходилось его высушивать, — рассказал «Прецеденту» Максим.

Напомним, что Новосибирск сегодня утром накрыл мощный ливень с громом и грозой. В некоторых районах выпал град.

Согласно прогнозу погодного сервиса «Gismeteo», дождь в Новосибирске будет периодически идти до 16:00. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +18 до +22 градусов по Цельсию. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области после грозы без света остались 12 поселков.

Егор САФРОНОВ.