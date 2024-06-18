В Магнитогорске самокатчик сбил 2-летнего ребенка и скрылся с места

Инцидент произошел на проспекте Ленина. Горожанин двигался по тротуару от улицы Ленинградская до улицы Гагарина, наехал на ребенка, находившегося в сопровождении матери, и скрылся с места происшествия.
«По полученным приметам сотрудники полиции установили и задержали мужчину», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Уточняется, что 38-летний местный житель не успел остановиться перед побежавшим ребенком и совершил наезд. Поинтересовавшись у матери о его состоянии, он продолжил движение.
Возбуждено административное производство о нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.