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В Магнитогорске самокатчик сбил 2-летнего ребенка и скрылся с места

В Магнитогорске (Челябинская область) мужчина на электросамокате сбил 2-летнего ребенка и скрылся с места, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел на проспекте Ленина. Горожанин двигался по тротуару от улицы Ленинградская до улицы Гагарина, наехал на ребенка, находившегося в сопровождении матери, и скрылся с места происшествия.

«По полученным приметам сотрудники полиции установили и задержали мужчину», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Уточняется, что 38-летний местный житель не успел остановиться перед побежавшим ребенком и совершил наезд. Поинтересовавшись у матери о его состоянии, он продолжил движение.

Возбуждено административное производство о нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.