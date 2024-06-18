В Омске 3-летняя девочка выпала из окна квартиры многоэтажного дома

Полицейские начали проверку.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омску, ребёнок находился дома с родителями. В какой-то момент девочка осталась одна в комнате с открытым окном, на котором была москитная сетка.
Мама услышала, как девочка упала и сразу вызвала медиков. Ребёнку оказали помощь, серьёзных травм у маленькой омички не обнаружили. Врачи продолжают наблюдать за ней в условиях стационара.
С родителями девочки провели профилактическую беседу. Семья характеризуется положительно.
Напомним, что недавно в Омске уже произошёл аналогичный случай. Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже.
Ранее мы также писали, что в прошлом году в Омской области из окон выпало 11 детей. К сожалению, некоторые падения заканчиваются смертью малышей.
Родителям напоминают: не оставляйте открытыми окна и балконы, не оставляйте маленьких детей без присмотра и не рассчитывайте на москитные сетки — они зачастую не выдерживают даже веса кошки.