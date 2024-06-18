В Омской области нашли тело утонувшего подростка

По данным МЧС, к поискам были привлечены водолазы. В ходе их работы труп удалось извлечь из воды. Всего за последние пять лет в необорудованных для купания местах утонули 96 человек, из них 20 детей. На санкционированных пляжах трагических случаев за этот же период зафиксировано не было.