В Омской области нашли тело утонувшего подростка

Трагедия в Тевризском районе случилась в минувшую субботу, 15 июня. Группа подростков отдыхала в пойме реки Иртыш. Молодые люди решили искупаться. Один из них отплыл от берега на 20 метров и начал тонуть. Его друзья пытались спасти товарища, но безуспешно.
По факту гибели 17-летнего подростка в Следственном комитете по Омской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Тело юноши удалось найти только сегодня.
По данным МЧС, к поискам были привлечены водолазы. В ходе их работы труп удалось извлечь из воды. Всего за последние пять лет в необорудованных для купания местах утонули 96 человек, из них 20 детей. На санкционированных пляжах трагических случаев за этот же период зафиксировано не было.