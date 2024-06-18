Суд присяжных оправдал подростков, обвиняемых в разбое и убийстве в СКО

«Обвиняемые (в группе лиц по предварительному сговору с целью разбоя), проникнув во двор дома потерпевшего, убили его и похитили 150 тысяч тенге. Спустя два месяца один из обвиняемых украл у своей бабушки, а потом и друга более 2 млн тенге».