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Суд присяжных оправдал подростков, обвиняемых в разбое и убийстве в СКО

В СМУСе СКО с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении двоих обвиняемых в разбое и убийстве, один из них также — в краже чужого имущества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд.

Источник: Baigenews

«Обвиняемые (в группе лиц по предварительному сговору с целью разбоя), проникнув во двор дома потерпевшего, убили его и похитили 150 тысяч тенге. Спустя два месяца один из обвиняемых украл у своей бабушки, а потом и друга более 2 млн тенге».

говорится в версии обвинения.

Решением присяжных подсудимые в разбое и убийстве признаны невиновными и оправданы за недоказанностью их вины.

«Один из них признан виновным в краже чужого имущества. Вина его доказана признательными показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела. Обстоятельствами, смягчающими его ответственность и наказание, признаны несовершеннолетний возраст, частичное признание вины и инвалидность 3 группы. Отягчающих — не установлено. Он приговорен к 2 годам лишения свободы».

говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.