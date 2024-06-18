Суд присяжных оправдал подростков, обвиняемых в разбое и убийстве в СКО

«Обвиняемые (в группе лиц по предварительному сговору с целью разбоя), проникнув во двор дома потерпевшего, убили его и похитили 150 тысяч тенге. Спустя два месяца один из обвиняемых украл у своей бабушки, а потом и друга более 2 млн тенге».
Решением присяжных подсудимые в разбое и убийстве признаны невиновными и оправданы за недоказанностью их вины.
«Один из них признан виновным в краже чужого имущества. Вина его доказана признательными показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела. Обстоятельствами, смягчающими его ответственность и наказание, признаны несовершеннолетний возраст, частичное признание вины и инвалидность 3 группы. Отягчающих — не установлено. Он приговорен к 2 годам лишения свободы».
Приговор не вступил в законную силу.