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Пригород Новосибирска остался без света из-за грозы

В Новосибирской области более 8 тыс. человек в 12 населенных пунктах остались без света из-за аварийного отключения электричества, сообщает облправительство.

Источник: AP 2023

«Из-за грозовых перенапряжений, падения деревьев, схлеста проводов и других последствий непогоды произошел ряд аварийных отключений в ближайшем пригороде», — говорится в сообщении.

Бригады компании «Россети Новосибирск» восстанавливают электроснабжение. Задействованы 10 бригад, более 30 человек и порядка 10 единиц спецтехники. Планируется, что электроснабжение будет возобновлено к 21:30 местного времени.

Завтра в регионе по данным синоптиков, ночью ожидается небольшой дождь, температура будет около +11 градусов.