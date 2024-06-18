Пригород Новосибирска остался без света из-за грозы

«Из-за грозовых перенапряжений, падения деревьев, схлеста проводов и других последствий непогоды произошел ряд аварийных отключений в ближайшем пригороде», — говорится в сообщении.
Бригады компании «Россети Новосибирск» восстанавливают электроснабжение. Задействованы 10 бригад, более 30 человек и порядка 10 единиц спецтехники. Планируется, что электроснабжение будет возобновлено к 21:30 местного времени.
Завтра в регионе по данным синоптиков, ночью ожидается небольшой дождь, температура будет около +11 градусов.