Водитель «Тойоты» сбил 18-летнюю девушку на улице Трикотажная в Новосибирске

32-летний новосибирец сбил 18-летнюю девушку на проезжей части улицы Трикотажная. В Госавтоинспекции объяснили, что она переходила дорогу в неположенном месте.
— 17 июня в 15:10 водитель автомобиля «Тойота Виш» ехал по улице Трикотажная в сторону улицы Промышленная. Но у дома № 41А совершил наезд на пешехода, который двигался вне зоны пешеходного перехода, — написали в ведомстве.
В аварии пострадала 18-летняя девушка. Врачи доставили ее в больницу, состояние не уточнили.
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