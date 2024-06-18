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Водитель «Тойоты» сбил 18-летнюю девушку на улице Трикотажная в Новосибирске

Она перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

32-летний новосибирец сбил 18-летнюю девушку на проезжей части улицы Трикотажная. В Госавтоинспекции объяснили, что она переходила дорогу в неположенном месте.

— 17 июня в 15:10 водитель автомобиля «Тойота Виш» ехал по улице Трикотажная в сторону улицы Промышленная. Но у дома № 41А совершил наезд на пешехода, который двигался вне зоны пешеходного перехода, — написали в ведомстве.

В аварии пострадала 18-летняя девушка. Врачи доставили ее в больницу, состояние не уточнили.

Ранее мы писали, что 23-летнего парня привлекли к административной ответственности: он катал на машине своих друзей, вылезших из кабины автомобиля.