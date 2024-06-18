Водитель «Тойоты» сбил 18-летнюю девушку на улице Трикотажная в Новосибирске

— 17 июня в 15:10 водитель автомобиля «Тойота Виш» ехал по улице Трикотажная в сторону улицы Промышленная. Но у дома № 41А совершил наезд на пешехода, который двигался вне зоны пешеходного перехода, — написали в ведомстве.