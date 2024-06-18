Экс-ректора Пермского педуниверситета снова обвинили в хищении средств вуза

По версии следствия, господин Колесников во время нескольких поездок за границу формально числился на работе. В связи с чем, он незаконно получил в качестве зарплаты более 430 тысяч рублей. Правоохранители также считают, что экс-ректор причастен к другим махинациям. В частности, он заключил два договора добровольного медстрахования сотрудников вуза, а затем часть денег потратил на авиабилеты.