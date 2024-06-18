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Экс-ректора Пермского педуниверситета снова обвинили в хищении средств вуза

Второе уголовное дело начали рассматривать в суде.

Источник: Комсомольская правда

Суд начал рассматривать новое уголовное дело в отношении бывшего ректора Пермского педуниверситета Андрея Колесникова. Как пишет "Коммерсант-Прикамье, экс-руководителя вуза обвиняют в присвоении и растрате средств учебного заведения в крупном размере, а также в двух эпизодах мошенничества.

По версии следствия, господин Колесников во время нескольких поездок за границу формально числился на работе. В связи с чем, он незаконно получил в качестве зарплаты более 430 тысяч рублей. Правоохранители также считают, что экс-ректор причастен к другим махинациям. В частности, он заключил два договора добровольного медстрахования сотрудников вуза, а затем часть денег потратил на авиабилеты.

По информации издания, Андрей Колесников с выдвинутыми обвинениями не согласен. Он отмечает, все рабочие вопросы во время поездок решал удаленно, а поездки оплачивал из своего кармана.

Напомним, ранее суд рассматривал еще одно уголовное дело в отношении бывшего ректора Пермского гуманитарно-педагогического университета Андрея Колесникова. Он обвиняется в неправомерном обороте денежных средств и хищении средств вуза в составе организованной группы. По версии следствия, в период с 2015 по 2019 год было похищено более 25,9 млн рублей из бюджета ПГГПУ.