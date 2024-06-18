26 официальных мест для купания определено в Костанайской области

Чтобы избежать несчастных случаев, проводится постоянная профилактическая работа, а также прорабатывается вопрос расширения списка официально разрешенных мест для купания. Так, был открыт один городской пляж в Рудном. Здесь же рассматривается вопрос об открытии еще одного места для купания.