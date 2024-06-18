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В Азове из-за атаки беспилотников загорелся резервуар с нефтепродуктами

В Азове, расположенном в Ростовской области, произошёл пожар на резервуарах с нефтепродуктами из-за атаки беспилотников.

Инцидент случился в ночь на 18 июня, о нём сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По информации Главного управления МЧС по Ростовской области, загорелся резервуар объёмом пять тысяч кубических метров. Для тушения пожара привлечено более 200 спасателей, которые используют 39 единиц специальной техники.

Для контроля за качеством воздуха к месту происшествия направлена лаборатория Роспотребнадзора.

Риска распространения пожара на соседние объекты нет.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

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