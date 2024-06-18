Один человек погиб, пять пострадали в тройном ДТП в Борском районе

В тройном ДТП, которое произошло вечером 17 июня в Борском округе, подин человек погиб, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Около 16.35 около деревни Рожново 57-летний водитель «Фольксвагена» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Шевроле», от удара тот въехал в «Ладу Гранту».
В результате погиб водитель отечественного авто, также получили травмы две пассажирки «Лады», водитель «Шевроле», водитель и несовершеннолетний пассажир «Фольксвагена». Всех пострадавших госпитализировали в Борскую ЦРБ.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Ранее сообщалось, что 26-летний водитель получил травмы в ДТП на Игумновском шоссе в Дзержинске.