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Один человек погиб, пять пострадали в тройном ДТП в Борском районе

Авария произошла около деревни Рожново.

В тройном ДТП, которое произошло вечером 17 июня в Борском округе, подин человек погиб, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Около 16.35 около деревни Рожново 57-летний водитель «Фольксвагена» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Шевроле», от удара тот въехал в «Ладу Гранту».

В результате погиб водитель отечественного авто, также получили травмы две пассажирки «Лады», водитель «Шевроле», водитель и несовершеннолетний пассажир «Фольксвагена». Всех пострадавших госпитализировали в Борскую ЦРБ.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее сообщалось, что 26-летний водитель получил травмы в ДТП на Игумновском шоссе в Дзержинске.