В Нижнем Новгороде число пациентов с признаками ботулизма выросло до 14

«Двенадцать человек находятся в отделении реанимации. Врачи предпринимают все необходимые меры», — сообщили в министерстве здравоохранения региона.
О первых нижегородцах, которым понадобилась медпомощь после употребления готового салата, стало известно накануне. Сначала в больницу поступили 4 человека. К вечеру пятницы их стало 12. Сегодня к ним добавился взрослый и ребенок. Состояние большинства пострадавших врачи называют тяжелым.
Врач-инфекционист Елена Соболева посоветовала нижегородцам временно отказаться от еды из доставки.
«Коварство в том, что вкус, запах и цвет еды с ботулотоксином остаются нормальными», — процитировал слова специалиста пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов.
В СК региона завели уголовное дело. Продажу салата, который заказывали все заболевшие, приостановили. Пострадавшие есть и в Казани. В Москве заразились готовой едой 121 человек. 30 из них попали в отделение интенсивной терапии.