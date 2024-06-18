СК возбудил уголовное дело из-за фейка о банкротстве СПб Биржи

Дело было возбуждено в конце мая по статье 185.3, часть 2, УК РФ. Речь идет о подложном заявлении о банкротстве биржи прошлой осенью, из-за чего произошел обвал цен на акции площадки на 35% и некие неустановленные лица могли получить излишний доход. В пресс-службе биржи подтвердили факт возбуждения дела. По словам источника агентства, информации о каких-либо подозреваемых пока нет, не определены и пострадавшие и сумма ущерба. Пострадавшие, поясняет источник, это прежде всего розничные инвесторы, которые продавали акции из-за новостей о банкротстве, а ущерб, по предварительной оценке, составляет более 15 млн руб.
В феврале Центробанк объявил о результатах проверки и об установлении факта манипулирования рынком на торгах обыкновенными акциями ПАО «СПБ Биржа» 27 ноября прошлого года: резкие скачки котировок были вызваны фейковой информацией о банкротстве площадки. ЦБ передал данные проверки правоохранителям, обратилась к ним и сама биржа.
Фейковое заявление о банкротстве, по данным РБК, якобы было подписано гендиректором площадки Евгением Сердюковым, а оттиск печати напоминал старую версию печати площадки. Сама биржа заявляла, что «подпись и печать были скомпрометированы».
«Фонтанка» писала, что акции биржи подешевели более чем на треть на сообщениях о том, что площадка якобы подала заявление о своем банкротстве.