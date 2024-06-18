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СК возбудил уголовное дело из-за фейка о банкротстве СПб Биржи

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту манипулирования рынком на торгах акциями СПб Биржи. Об этом 18 июня пишет РБК со ссылкой на источники.

Дело было возбуждено в конце мая по статье 185.3, часть 2, УК РФ. Речь идет о подложном заявлении о банкротстве биржи прошлой осенью, из-за чего произошел обвал цен на акции площадки на 35% и некие неустановленные лица могли получить излишний доход. В пресс-службе биржи подтвердили факт возбуждения дела. По словам источника агентства, информации о каких-либо подозреваемых пока нет, не определены и пострадавшие и сумма ущерба. Пострадавшие, поясняет источник, это прежде всего розничные инвесторы, которые продавали акции из-за новостей о банкротстве, а ущерб, по предварительной оценке, составляет более 15 млн руб.

В феврале Центробанк объявил о результатах проверки и об установлении факта манипулирования рынком на торгах обыкновенными акциями ПАО «СПБ Биржа» 27 ноября прошлого года: резкие скачки котировок были вызваны фейковой информацией о банкротстве площадки. ЦБ передал данные проверки правоохранителям, обратилась к ним и сама биржа.

Фейковое заявление о банкротстве, по данным РБК, якобы было подписано гендиректором площадки Евгением Сердюковым, а оттиск печати напоминал старую версию печати площадки. Сама биржа заявляла, что «подпись и печать были скомпрометированы».

«Фонтанка» писала, что акции биржи подешевели более чем на треть на сообщениях о том, что площадка якобы подала заявление о своем банкротстве.

СК