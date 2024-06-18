В Башкирии завели уголовное дело из-за поставки контрафактного медоборудования

Как показала прокурорская проверка, аппараты не были зарегистрированы на территории России, установить их качество также не оказалось возможным, параметры оборудования отличаются от заявленных производителем и указанным в документах. В результате, бюджету Башкирии был нанесен ущерб в 14 млн рублей.