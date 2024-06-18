В Башкирии завели уголовное дело из-за поставки контрафактного медоборудования

В Башкирии заведено очередное уголовное дело по факту поставки контрафактного медицинского оборудование в больницы республики. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, с 2020 по 2023 годы было закуплено девять единиц аппаратов для восстановления моторики, однако оборудование не соответствовало требованиям.
Как показала прокурорская проверка, аппараты не были зарегистрированы на территории России, установить их качество также не оказалось возможным, параметры оборудования отличаются от заявленных производителем и указанным в документах. В результате, бюджету Башкирии был нанесен ущерб в 14 млн рублей.
По факту произошедшего было заведено два уголовных дела по статьям «сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере» и «причинение имущественного ущерба путем обмана».