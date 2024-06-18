Хакеры RaHDit опубликовали данные операторов украинских беспилотников

Это, в частности, вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который, по данным Следственного комитета, причастен к атакам на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Среди операторов, личности которых установили хакеры, есть судимые за насилие над детьми, любители БДСМ и обмена женами и даже кришнаиты-националисты.
В октябре прошлого года СК заочно предъявил командиру 383-го полка полковнику Сергею Бурденюку* обвинения из-за атак беспилотников на российские аэродромы. Ему инкриминируются статьи о диверсии, убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, именно Бурденюк* спланировал и организовал запуск из Харьковской области беспилотников Ту-141 «Стриж», которые с 7 октября по 26 декабря 2022 года наносили удары по российским аэродромам.
Тогда ВСУ несколько раз пытались устроить такие атаки. Так, 5 декабря 2022 года системы ПВО перехватили дроны в районе Энгельса, но при падении обломков погибли трое российских военных. Кроме того, два самолета получили незначительные повреждения.
Еще одна атака на аэродром в Энгельсе состоялась 26 декабря. Тогда средства ПВО сбили еще один беспилотник. Из-за упавших обломков трое российских военнослужащих получили смертельные ранения. Авиатехника не пострадала.
В феврале этого года Бурденюка* внесли в российский список террористов.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.