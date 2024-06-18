Хакеры RaHDit опубликовали данные операторов украинских беспилотников

Это, в частности, вся штатная структура 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ, который, по данным Следственного комитета, причастен к атакам на аэродромы Шайковка в Калужской области, Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Среди операторов, личности которых установили хакеры, есть судимые за насилие над детьми, любители БДСМ и обмена женами и даже кришнаиты-националисты.