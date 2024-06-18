Из-за пожара в Азове воздух не загрязнен концентратами

Крупный пожар в Азове после атаки беспилотников тушат более двух сотен спасателей. Как сообщил губернатор Ростовской области в своем телеграм-канале, жителям не грозит отравление горящими нефтепродуктами.
К 7 утра в тушении пожара задействовано 39 единиц спецтехники. С огнем борются 208 спасателей. К месту ЧП уже прибыл пожарный поезд. Глава региона успокоил жителей, что «превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено».
— Лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет, — сообщил Василий Голубев.
По оперативным данным, площадь пожара — 5000 кубических метров. Местные жители рассказали в социальных сетях, что горит цистерна с метанолом в Азовском порту, в который попал беспилотник.