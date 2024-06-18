Крупный пожар в Гатчине: на мебельной фабрике огонь охватил 1500 кв. м

Как сообщает 47news со ссылкой на региональное ГУ МЧС, ранним утром поступил вызов на улицу 120-й Гатчинской Дивизии. Первые пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, выяснили, что в производственном здании горит 1500 квадратных метров. По предварительным данным полиции, здесь расположен цех предприятия по производству мебели.