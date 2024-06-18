Муж умершей после пластики иркутянки рассказал подробности об операции

Иркутянка обратилась в частную клинику. Анализы были хорошими, но в ходе операции что-то пошло не по плану. Константину Бочарову о том, что его жена в тяжёлом состоянии, сообщили только через 12 часов после операции. Спустя два дня женщину перевели в Иркутскую областную больницу, но шансов спасти ее уже не было. Сейчас мужчина добивается, чтобы выявили и наказали виновных. Возбуждено уголовное дело.