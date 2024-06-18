Муж умершей после пластики иркутянки рассказал подробности об операции

Жительница Иркутска умерла после неудачной пластической операции. Её супруг рассказал корреспонденту irk.aif.ru о подробностях трагедии.
«На здоровье Серафима никогда не жаловалась, наркоз раньше переносила хорошо. Она решила сделать пластическую операцию — убрать кожный “фартук” на животе и пупочную грыжу, которые образовались после двух родов», — рассказал корреспонденту «АиФ-Иркутск» Константин Бочаров.
Иркутянка обратилась в частную клинику. Анализы были хорошими, но в ходе операции что-то пошло не по плану. Константину Бочарову о том, что его жена в тяжёлом состоянии, сообщили только через 12 часов после операции. Спустя два дня женщину перевели в Иркутскую областную больницу, но шансов спасти ее уже не было. Сейчас мужчина добивается, чтобы выявили и наказали виновных. Возбуждено уголовное дело.
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