Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Муж умершей после пластики иркутянки рассказал подробности об операции

Операцию сделали 14 мая, сама трагедия произошла 27-го числа.

Источник: Из семейного архива

Жительница Иркутска умерла после неудачной пластической операции. Её супруг рассказал корреспонденту irk.aif.ru о подробностях трагедии.

«На здоровье Серафима никогда не жаловалась, наркоз раньше переносила хорошо. Она решила сделать пластическую операцию — убрать кожный “фартук” на животе и пупочную грыжу, которые образовались после двух родов», — рассказал корреспонденту «АиФ-Иркутск» Константин Бочаров.

Иркутянка обратилась в частную клинику. Анализы были хорошими, но в ходе операции что-то пошло не по плану. Константину Бочарову о том, что его жена в тяжёлом состоянии, сообщили только через 12 часов после операции. Спустя два дня женщину перевели в Иркутскую областную больницу, но шансов спасти ее уже не было. Сейчас мужчина добивается, чтобы выявили и наказали виновных. Возбуждено уголовное дело.

Подробности — по ссылке.

несчастный случай