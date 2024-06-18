Военные Южной Кореи вновь открыли стрельбу из-за нарушения границы с КНДР

Инцидент произошел утром 18 июня, около 8:30 по местному времени (2:30 мск). Северокорейские военные, которые несут службу в демилитаризованной зоне, разделяющей две страны, ненадолго перешли на противоположную сторону. После того как южнокорейские пограничники объявили об этом через аппаратуру и открыли предупредительный огонь, они вернулись назад.
В комитете отметили, что группа северокорейских солдат состояла из 20−30 человек, у них были при себе инструменты для проведения спецработ. Военные Южной Кореи не исключили, что границу могли пересечь случайно.
В прошлый раз, 9 июня, сухопутную границу с Южной Кореей также пересекли порядка 20 северокорейских солдат. Военные перешли линию в пределах демилитаризованной зоны, но быстро вернулись на свою сторону границы после предупредительных выстрелов. В Объединенном комитете начальников штабов тогда также сочли, что солдаты не собирались пересекать демаркационную линию.