В Казани число отравившихся салатами выросло до 14 человек

В Казани число заразившихся ботулизмом после употребление салата «Лобио» увеличилось до 14 человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.
Все пострадавшие находятся в инфекционной больнице. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Производителем салата является московская компания ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН». Сейчас Роспотребнадзор проверяет ритейлера, через которого заказывалась еда. Проводятся лабораторные исследования.
Случаи заражения после употребления салатов также выявили в Москве и Нижнем Новгороде. По стране начались массовые проверки производителей.