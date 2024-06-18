С начала купального сезона на водоемах Казахстана утонуло 20 детей — премьер

АСТАНА, 18 июн — Sputnik. В Казахстане растет численность погибших на водоемах, особенно детей. Так, с начала года уже утонуло 20 несовершеннолетних, сказал премьер Олжас Бектенов на заседании правительства говоря о работе по обеспечению безопасности детей на воде.