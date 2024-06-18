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С начала купального сезона на водоемах Казахстана утонуло 20 детей — премьер

АСТАНА, 18 июн — Sputnik. В Казахстане растет численность погибших на водоемах, особенно детей. Так, с начала года уже утонуло 20 несовершеннолетних, сказал премьер Олжас Бектенов на заседании правительства говоря о работе по обеспечению безопасности детей на воде.

Источник: Sputnik.kz

«Буквально на прошлой неделе в столице утонул подросток, который хотел переплыть реку. В Кызылорде в День защиты детей утонули сразу двое детей. В Туркестанской области в оросительном канале утонули двое детей. На Каспийском море оставшийся без присмотра утонул двухлетний ребенок», — перечислил премьер.

В основном люди тонут на необорудованных участках водоемов, отметил он.

«В этой связи акиматам регионов следует усилить профилактическую работу в данном направлении. Надо увеличить количество проводимых патрулирований. Полицейским, сотрудникам МЧС надо пресекать факты нахождения детей без взрослых вблизи водоемов», — поручил Бектенов.

На данный момент по стране установлены 708 мест для купания.

Ранее министр по ЧС Чингис Аринов сообщал, что поручил подразделениям обеспечить безопасность граждан на водоемах, особенно детей и своевременное реагирование на происшествия.

МЧС также опубликовал список мер, которые граждане должны предпринимать для своей безопасности сами:

отдыхать в разрешенных, безопасных водоемах;

  • не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых;
  • не купаться в незнакомых и необорудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»;
  • не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
  • не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
  • не нырять в непроверенных и необорудованных местах;
  • не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
  • не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.