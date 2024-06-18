С начала купального сезона на водоемах Казахстана утонуло 20 детей — премьер

«Буквально на прошлой неделе в столице утонул подросток, который хотел переплыть реку. В Кызылорде в День защиты детей утонули сразу двое детей. В Туркестанской области в оросительном канале утонули двое детей. На Каспийском море оставшийся без присмотра утонул двухлетний ребенок», — перечислил премьер.
В основном люди тонут на необорудованных участках водоемов, отметил он.
«В этой связи акиматам регионов следует усилить профилактическую работу в данном направлении. Надо увеличить количество проводимых патрулирований. Полицейским, сотрудникам МЧС надо пресекать факты нахождения детей без взрослых вблизи водоемов», — поручил Бектенов.
На данный момент по стране установлены 708 мест для купания.
Ранее министр по ЧС Чингис Аринов сообщал, что поручил подразделениям обеспечить безопасность граждан на водоемах, особенно детей и своевременное реагирование на происшествия.
МЧС также опубликовал список мер, которые граждане должны предпринимать для своей безопасности сами:
отдыхать в разрешенных, безопасных водоемах;
- не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых;
- не купаться в незнакомых и необорудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»;
- не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
- не нырять в непроверенных и необорудованных местах;
- не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.