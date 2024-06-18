В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова накануне сообщала, что в Москве к врачам обратился 121 человек с симптомами отравления, которые схожи с симптомами ботулизма. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации.