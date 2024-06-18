В Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении

«Задержаны фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества», — сказали в ведомстве.
Работу организаций приостановили, с задержанными проводят следственные действия.
Уголовное дело расследуется по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Как указали в ведомстве, с 11 июня в московские больницы с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек, все они заказывали еду через службы доставки.
Следователи установили большое количество нарушений обязательных санитарно-эпидемиологических требований: отсутствие документов со сроками годности, а установленные — лабораторно не подтверждены, программа производственного контроля не выполняется, не представлены протоколы лабораторных испытаний (качество воды, смывы, параметры рабочей среды), производственный контроль за соблюдением технологии производства, условиями хранения сырья и готовой продукции не организован.
Вице-мэр столицы Анастасия Ракова накануне сообщала, что в Москве к врачам обратился 121 человек с симптомами отравления, которые схожи с симптомами ботулизма. В тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, 30 из них в реанимации.
Кроме того, в Нижнем Новгороде и Казани с такими же симптомами госпитализировали по 14 человек.
Сообщается, что во всех трех городах пострадавшие ели «Салат лобио», произведенный ООО «Локалкитчен». Кроме того, в Москве Роспотребнадзор приостановил продажу «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт».