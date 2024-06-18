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Из окна многоэтажного дома в Уфе выпал младенец

В Уфе из окна пятого этажа выпал младенец.

В Уфе на больничной койке оказался маленький мальчик 2023 года рождения. Ребенок выпал окна многоэтажки.

Известно, что несчастный случай произошел на Набережной, 37. Мать ребенка вместе со старшими детьми пришли в гости к бабушке. Пока женщины пили на кухне чай, мальчики играли в комнате с открытым окном. В какой-то момент малыш забрался на подоконник и рухнул вниз с пятого этажа. Мальчику удалось выжить, но он получил тяжелые травмы.

— Мальчика госпитализировали в больницу, — сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.