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Три взрывоопасных предмета времён ВОВ обезвредили в Крыму

Среди них — артиллерийский снаряд, бомба и минометная мина.

Вчера, 17 июня, в Крыму уничтожили три взрывоопасных предметов времён ВОВ. Работы прошли в Ленинском районе, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

Специалисты обезвредили артиллерийский снаряд, фугасную авиационную бомбу и минометную мину.

При обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные необходимо быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние, предупредить окружающих об опасной находке и немедленно сообщить об этом в полицию (по телефону 102) и в МЧС России (по телефонам 101 или 112), — прокомментировали в ведомстве.