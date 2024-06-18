Три взрывоопасных предмета времён ВОВ обезвредили в Крыму

При обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные необходимо быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние, предупредить окружающих об опасной находке и немедленно сообщить об этом в полицию (по телефону 102) и в МЧС России (по телефонам 101 или 112), — прокомментировали в ведомстве.