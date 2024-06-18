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В МЧС подсчитали количество подтопленных дачных участков в Новосибирске

Накануне жителей мегаполиса предупредили об увеличении сбросов в нижний бьеф водохранилища и превышении опасных отметок.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В региональном управлении МЧС подсчитали количество подтопленных садовых участков в результате увеличения сбросов воды в нижний бьеф Новосибирского водохранилища.

Напомним, накануне ведомство разослало предупреждение о том, что в связи с увеличением сбросов в мегаполисе продолжится подъём уровня воды в Оби до отметки 375 см (при опасной для дачных участков отметке в 360 см).

Утром во вторник специалисты оценили ситуацию в городе. Так, по состоянию на 10:00 уровень воды в реке составлял 378 см. В результате подтопленными оказались 11 садовых участков. Подтопленных домов нет.

Там, где вода зашла на участки, работает муниципальная аварийно-спасательной служба Новосибирска. Специалисты оказывают адресную помощь населению при необходимости.

В спасательном ведомстве добавили, что мониторинг складывающейся обстановки ведётся круглосуточно.

«Ситуация с подтоплением садовых участков в Новосибирской области находится под контролем спасателей», — уточнили в пресс-службе МЧС региона.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что МЧС опубликовало список официально открытых пляжей в Новосибирской области..

МЧС