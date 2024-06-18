В МЧС подсчитали количество подтопленных дачных участков в Новосибирске

В региональном управлении МЧС подсчитали количество подтопленных садовых участков в результате увеличения сбросов воды в нижний бьеф Новосибирского водохранилища.
Напомним, накануне ведомство разослало предупреждение о том, что в связи с увеличением сбросов в мегаполисе продолжится подъём уровня воды в Оби до отметки 375 см (при опасной для дачных участков отметке в 360 см).
Утром во вторник специалисты оценили ситуацию в городе. Так, по состоянию на 10:00 уровень воды в реке составлял 378 см. В результате подтопленными оказались 11 садовых участков. Подтопленных домов нет.
В спасательном ведомстве добавили, что мониторинг складывающейся обстановки ведётся круглосуточно.
«Ситуация с подтоплением садовых участков в Новосибирской области находится под контролем спасателей», — уточнили в пресс-службе МЧС региона.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что МЧС опубликовало список официально открытых пляжей в Новосибирской области..