Омича осудили за жестокое обращение с диким животным

Как было установлено в суде, в декабре 2023 года во двор 33-летнего жителя Марьяновского района забежала косуля. Перепуганное животное забилось в угол огорода. Обвиняемый сначала натравил на косулю свою собаку породы немецкий догхантер, а затем добил дикое животное топором.