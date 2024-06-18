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Омича осудили за жестокое обращение с диким животным

Мировой суд в Марьяновском судебном районе вынес приговор местному жителю, расправившемуся с косулей.

Источник: AP 2023

Как было установлено в суде, в декабре 2023 года во двор 33-летнего жителя Марьяновского района забежала косуля. Перепуганное животное забилось в угол огорода. Обвиняемый сначала натравил на косулю свою собаку породы немецкий догхантер, а затем добил дикое животное топором.

Все происходящее он записал на видео, которое разместил в интернете. По его словам, чтобы продемонстрировать охотничьи навыки своей собаки, для успешной продажи ее щенков.

В отношении хозяина собаки было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным».

«Уголовное дело мировым судьей рассмотрено в особом порядке, вину в совершении преступления подсудимый признал полностью», — сообщает пресс-служба судов Омской области. Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.