Следователи проводят проверку после смерти девочки в Новосибирской области

СК проводит проверку после смерти девочки в Новосибирской области. Умерла она при странных обстоятельствах — мать ребенка утверждает, что та наелась конфет на голодный желудок. Эту версию сейчас проверяют следователи.
— Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти несовершеннолетней в одном из медицинских учреждений города Новосибирска, — сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.
В СК устанавливают все обстоятельства случившегося. Предварительно известно, что у девочки открылась рвота, а после она перестала дышать. Девочку госпитализировали, в реанимации она умерла.