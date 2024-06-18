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Следователи проводят проверку после смерти девочки в Новосибирской области

Ребенок умер при странных обстоятельствах.

Источник: Комсомольская правда

СК проводит проверку после смерти девочки в Новосибирской области. Умерла она при странных обстоятельствах — мать ребенка утверждает, что та наелась конфет на голодный желудок. Эту версию сейчас проверяют следователи.

— Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти несовершеннолетней в одном из медицинских учреждений города Новосибирска, — сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.

В СК устанавливают все обстоятельства случившегося. Предварительно известно, что у девочки открылась рвота, а после она перестала дышать. Девочку госпитализировали, в реанимации она умерла.

несчастный случай