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СК начал проверку по делу об избиении жены красноярским чиновником

Между вице-спикером Заксобрания и женщиной произошел конфликт, который привел к избиениям и угрозам со стороны первого.

Источник: РИА "Новости"

Сам чиновник отрицает, что знаком с пострадавшей.

47-летняя жительница Красноярска утверждает, что она и Андрей Новак состоят в отношениях с 2007 года и имеют общих детей. По словам женщины, между ней и Новаком произошла ссора из-за предполагаемой неверности с его стороны. После этого она объявила о намерении подать на алименты. Яковлева утверждает, что в ответ Новак подверг ее физическому насилию и угрожал убийством.

Новак опроверг обвинения и заявил журналистам, что не знаком с Яковлевой. Но предварительно заявили, что между чиновником и пострадавшей действительно был конфликт.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются участники конфликта, а также очевидцы происшествия», — сообщили в СК.

Ранее, МК писал, как красноярцы спасли женщину, которая чуть не утонула в Енисее.

СК