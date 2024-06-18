СК начал проверку по делу об избиении жены красноярским чиновником

47-летняя жительница Красноярска утверждает, что она и Андрей Новак состоят в отношениях с 2007 года и имеют общих детей. По словам женщины, между ней и Новаком произошла ссора из-за предполагаемой неверности с его стороны. После этого она объявила о намерении подать на алименты. Яковлева утверждает, что в ответ Новак подверг ее физическому насилию и угрожал убийством.