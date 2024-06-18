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В Гродно горела квартира, работники МЧС спасли одного, эвакуировали 9 человек

18 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно спасатели эвакуировали 9 человек из дома, где горела квартира, одного человека спасли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного управления МЧС.

17 июня в 20.31 жительница областного центра сообщила спасателям о том, что на Индурском шоссе в Гродно в одной из многоэтажек горит квартира. Женщина рассказала о сильном задымлении в ее квартире и предположила, что очаг возгорания находится у соседей на первом этаже. Четыре пожарных расчета немедленно направились по указанному адресу.

К моменту прибытия отделений МЧС из окна квартиры, расположенной на первом этаже, шел плотный дым. Спасатели приступили к эвакуации жильцов из опасной зоны и поиску очага возгорания внутри задымленного помещения.

Выяснилось, что в квартире проживает пожилая семейная пара. Почувствовав запах гари, пенсионеры самостоятельно вышли на улицу, не пострадали. Соседи, отреагировав на дым, сообщили о случившемся в МЧС.

Из расположенной выше квартиры работники МЧС при помощи специальной маски для защиты органов дыхания спасли 66-летнего пенсионера, из задымленных квартир подъезда эвакуировали еще 9 человек. Люди не пострадали. После проветривания все жильцы смогли вернуться в свои жилища.

Спасатели ликвидировали пожар за двадцать минут. По одной из версий, к огненному происшествию привело нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования — оставленная без присмотра посуда с пищей на включенной электроплите.

Как сообщили в УМЧС, с начала текущего года в Гродненской области произошло 288 пожаров, в огне погиб 31 человек.

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