В Гродно горела квартира, работники МЧС спасли одного, эвакуировали 9 человек

17 июня в 20.31 жительница областного центра сообщила спасателям о том, что на Индурском шоссе в Гродно в одной из многоэтажек горит квартира. Женщина рассказала о сильном задымлении в ее квартире и предположила, что очаг возгорания находится у соседей на первом этаже. Четыре пожарных расчета немедленно направились по указанному адресу.