В Челябинске легковушка перекрыла движение трамваев, вылетев на рельсы

На проспекте Победы в Челябинске легковой автомобиль Peugeot вылетел на трамвайные пути. Столкновения с общественным транспортом удалось избежать, однако движение вагонов оказалось перекрыто в обе стороны, передает корреспондент chel.aif.ru.
Как сообщают очевидцы, ДТП случилось в районе пересечения с улицей Болейко — между Ленинградским мостом и Теплотехническим институтом.
Примечательно, что в этом месте пути обособлены бордюрным камнем, однако это препятствие не помешало иномарке оказаться на рельсах.
По какой причине автомобиль выехал с проезжей части, неизвестно. Информации о пострадавших также нет.