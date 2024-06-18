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В Челябинске легковушка перекрыла движение трамваев, вылетев на рельсы

Обособление в виде бордюров не сработало.

Источник: РИА "Новости"

На проспекте Победы в Челябинске легковой автомобиль Peugeot вылетел на трамвайные пути. Столкновения с общественным транспортом удалось избежать, однако движение вагонов оказалось перекрыто в обе стороны, передает корреспондент chel.aif.ru.

Как сообщают очевидцы, ДТП случилось в районе пересечения с улицей Болейко — между Ленинградским мостом и Теплотехническим институтом.

Примечательно, что в этом месте пути обособлены бордюрным камнем, однако это препятствие не помешало иномарке оказаться на рельсах.

По какой причине автомобиль выехал с проезжей части, неизвестно. Информации о пострадавших также нет.