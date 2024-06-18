«Машину раздавило, а я успел отскочить»: в Новосибирске во время грозы дерево упало на прохожего

Мужчина отделался ссадинами и царапинами, а вот зонтик пришлось выкинуть. — Его переломало ветками дерева, — добавил в интервью КП-Новосибирск Роман. Дерево, которое упало на новосибирца, также повредило «Лексус». — Оно росло из-под асфальта, но ветер был такой сильный, что его вырвало с корнями. Оно до сих пор лежит на том же месте. Машину раздавило, а я успел отскочить, — говорит Роман.