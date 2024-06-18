«Машину раздавило, а я успел отскочить»: в Новосибирске во время грозы дерево упало на прохожего

В Новосибирске на 34-летнего жителя упало дерево во время грозы. Сегодня утром 18 июня стихия разыгралась не на шутку. Все началось с ливня, а закончилось штормовым ветром и градом. В этот момент мужчина шел мимо дома по улице Сакко и Ванцетти, 44.
— Я шел на работу, погода резко поменялась. Поднялся ветер, посыпался град и тут я услышал хруст. Поднял голову и увидел, как на меня падает дерево. Я успел немного отскочить, чтобы ствол на меня не упал, но ветками прилетело сильно, — рассказал КП-Новосибирск Роман.
Мужчина отделался ссадинами и царапинами, а вот зонтик пришлось выкинуть. — Его переломало ветками дерева, — добавил в интервью КП-Новосибирск Роман. Дерево, которое упало на новосибирца, также повредило «Лексус». — Оно росло из-под асфальта, но ветер был такой сильный, что его вырвало с корнями. Оно до сих пор лежит на том же месте. Машину раздавило, а я успел отскочить, — говорит Роман.
Напомним, что Новосибирск до сих пор переживает последствия сильного шторма. До работы многим пришлось добираться, преодолевая лужи по колено, а некоторые машины потеряли в лужах номера. Из-за удара молнии загорелась крыша в частном доме. К счастью, пострадавших нет. Также после грозы без электричества в области осталось 8 тысяч человек. В зону отключения попали 12 населенных пунктов, среди них — Верх-Тула, поселки Крупской, Толмачево, Ленинское, Садовый, Голубой залив, Новолуговое.