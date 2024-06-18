В Севастополе спасли отдыхающих, которые попали в шторм

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.
В свободное время от службы сотрудники ОМОН «Беркут» были на городском пляже в Севастополе, как заметили, что мужчина и женщина перевернулись на плавучем средстве. В этом же время погода ухудшилась и начался шторм.
Сотрудники Росгвардии увидели, что у отдыхающих начались первые признаки паники, бросились спасать их. Они доставили пару на безопасный участок суши, находящийся в 40 метрах от берега.
Мужчина с женщиной были сильно напуганы, также у них наблюдались признаки переохлаждения. Сотрудники Росгвардии вызвали спасателей МЧС, чтобы эвакуировать на пляж отдыхающих и оказать им необходимую помощь.