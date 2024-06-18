В Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм

«В частности, согласно информации в СМИ, пытались завербовать как можно больше сокамерников, обещали им финансовую поддержку на воле после побега, четверо заключённых в указанном СИЗО сообщили, что их пытались завербовать террористы. Ликвидированные захватчики долго обсуждали свой план, имели мобильные телефоны, оружие, координировали свои действия друг с другом и, возможно, внешними кураторами», — добавил парламентарий.