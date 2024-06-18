В Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вице-спикер ГД от «Новых людей» Владислав Даванков направил обращение на имя директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадия Гостева с предложением провести проверку на насаждение радикальных течений религий в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также на возможную вербовку заключённых в террористические организации, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
«В этой связи прошу Вас, уважаемый Аркадий Александрович, оценить целесообразность проведения комплексной централизованной проверки на насаждение радикальных течений религий в российских исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и на возможную вербовку российских заключённых в террористические организации», — написано в обращении.
Кроме того, в нем предлагается рассмотреть вопрос о необходимости увеличения тюремных сроков за пропаганду религиозного радикализма в исправительных учреждениях и ужесточения условий содержания таких заключенных или обвиняемых.
Даванков напомнил о версии, что захватчики в СИЗО № 1 по Ростовской области были сторонниками «Исламского государства»*.
«В частности, согласно информации в СМИ, пытались завербовать как можно больше сокамерников, обещали им финансовую поддержку на воле после побега, четверо заключённых в указанном СИЗО сообщили, что их пытались завербовать террористы. Ликвидированные захватчики долго обсуждали свой план, имели мобильные телефоны, оружие, координировали свои действия друг с другом и, возможно, внешними кураторами», — добавил парламентарий.
По словам Даванкова, в последнее время увеличилось число преступников, осуществляющих террористическую деятельность под воздействием «Исламского государства»*. Он уточнил, что «в тюрьмах всё чаще формируются общины, в которых проповедуются радикальные течения религий — так называемые джамааты».
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.