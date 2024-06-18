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В Азове продолжается тушение резервуара

Площадь пожара — 3 200 квадратных метров.

Источник: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Азовском районе горит резервуар с нефтепродуктами, по уточненной информации, площадь пожара — 3 200 квадратных метров. На месте работают 200 специалистов и 49 единиц техники. Об этом сообщает официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области.

 — Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не установлено, — говорится в сообщении.

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