В Самарской области большегруз DAF съехал в кювет

Оперативно на место вызова выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 137 Отряда № 49 в количестве 3 человек личного состава на пожарной автоцистерне. На место происшествия также прибыли сотрудники территориальной Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.