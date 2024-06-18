Жителя Перми осудили за попытку изнасилования 17-летней девушки

Мужчина был признан виновным по статье УК РФ «Покушение на изнасилование несовершеннолетней, покушение на иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Суд приговорил его к 12 годам и шести месяцам наказания в колонии строго режима, а также ограничению свободы на один год и шесть месяцев.