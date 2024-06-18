Жителя Перми осудили за попытку изнасилования 17-летней девушки

Житель Перми осуждён за попытку изнасилования 17-летней девушки, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Речь идёт о происшествии, которое произошло утром 17 декабря 2023 года в краевой столице. Пьяный мужчина встретил на улице Карпинского незнакомую несовершеннолетнюю девушку.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 27 декабря 2023 года стало известно о задержании мужчины. Он был задержан в результате совместной работы сотрудников полиции и следователей СКР.
Мужчина был признан виновным по статье УК РФ «Покушение на изнасилование несовершеннолетней, покушение на иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Суд приговорил его к 12 годам и шести месяцам наказания в колонии строго режима, а также ограничению свободы на один год и шесть месяцев.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об уголовном деле, которое было возбуждено после попытки изнасилования 32-летней жительницы Пермского округа. Подозреваемым является гражданин Республики Узбекистан. Контроль за расследованием осуществляет глава СКР Александр Бастрыкин.