Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Перми осудили за попытку изнасилования 17-летней девушки

Преступление произошло на улице Карпинского.

Источник: Reuters

Житель Перми осуждён за попытку изнасилования 17-летней девушки, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Речь идёт о происшествии, которое произошло утром 17 декабря 2023 года в краевой столице. Пьяный мужчина встретил на улице Карпинского незнакомую несовершеннолетнюю девушку.

В один момент он схватил и попытался насильно увести 17-летнюю пермячку в заброшенное строение. Параллельно мужчина высказывал угрозы убийством. Целью нападения 28-летнего обвиняемого было изнасилование девушки. Пермячке удалось отбиться и убежать от мужчины.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 27 декабря 2023 года стало известно о задержании мужчины. Он был задержан в результате совместной работы сотрудников полиции и следователей СКР.

Мужчина был признан виновным по статье УК РФ «Покушение на изнасилование несовершеннолетней, покушение на иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Суд приговорил его к 12 годам и шести месяцам наказания в колонии строго режима, а также ограничению свободы на один год и шесть месяцев.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об уголовном деле, которое было возбуждено после попытки изнасилования 32-летней жительницы Пермского округа. Подозреваемым является гражданин Республики Узбекистан. Контроль за расследованием осуществляет глава СКР Александр Бастрыкин.