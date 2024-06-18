Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Красноармейском направлении

По информации российского Минобороны, за предыдущие сутки группировка «Центр» улучшила тактическое положение на линии боевого соприкосновения в ДНР, нанеся поражение 47-й механизированной, 68-й егерской, 144-й пехотной бригадам ВСУ, 109-й бригаде теробороны и отбив четыре контратаки противника. Украинские войска потеряли там примерно 335 человек убитыми и ранеными и 12 единиц техники.