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Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Красноармейском направлении

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Генштаб украинских войск признал напряженной ситуацию на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Источник: AP 2023

«Напряженная ситуация на Покровском направлении», — говорится в посте в Telegram-канале.

Кроме того, украинское командование беспокоит ситуация на Северском направлении — там, как утверждают в Генштабе, с начала суток «горячее всего».

В начале июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации на Кураховском, Купянском, Харьковском и Красноармейском направлениях.

По информации российского Минобороны, за предыдущие сутки группировка «Центр» улучшила тактическое положение на линии боевого соприкосновения в ДНР, нанеся поражение 47-й механизированной, 68-й егерской, 144-й пехотной бригадам ВСУ, 109-й бригаде теробороны и отбив четыре контратаки противника. Украинские войска потеряли там примерно 335 человек убитыми и ранеными и 12 единиц техники.