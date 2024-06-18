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Мотоциклист получил ранение в спину при стрельбе на КАД

Байкер пострадал в ходе стрельбы на КАД. Неизвестный применил травматический пистолет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители получили жалобу на правонарушение от 36-летнего байкера вечером 17 июня. Житель Шушар сообщил, что во время движения по магистрали в него выстрелил неизвестный. По словам мотоциклиста, на дороге не было ни конфликтов, ни угроз.

«Мужчина был госпитализирован в городскую больницу с ранением спины. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе полиции.

Сотрудники ведомства приняли меры к розыску лиц, причастных к происшествию. Правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что таксист ранил прохожего ножом на улице Седова в Петербурге.