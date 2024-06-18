Мотоциклист получил ранение в спину при стрельбе на КАД

Правоохранители получили жалобу на правонарушение от 36-летнего байкера вечером 17 июня. Житель Шушар сообщил, что во время движения по магистрали в него выстрелил неизвестный. По словам мотоциклиста, на дороге не было ни конфликтов, ни угроз.