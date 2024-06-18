Житель Башкирии незаконно выловил более 8000 раков.

В Башкирии 35-летний житель Агидели незаконно выловил более восьми тысяч раков. Полицейские Краснокамского района пресекли его противоправную деятельность. Как сообщается в МВД Медиа, они остановили машину, водитель которой перевозил раков без необходимых документов. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установили предполагаемого продавца членистоногих — жителя Агидели. Выяснилось, что злоумышленник устанавливал раколовки на озере Лабода Краснокамского района. Он выловил порядка 300 кг раков и продал их. Ущерб превысил 900 тысяч рублей.